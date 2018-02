No Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera disputa com folga No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) tem 54% das intenções de voto, segundo o Datafolha - o que lhe garantiria vitória no primeiro turno. Muito abaixo, e tecnicamente empatados, aparecem Marcelo Freixo (PSOL), com 10%, e Rodrigo Maia (DEM) com 6%, à frente do tucano Otavio Leite, que tem 4%. Chegou a 22% o total dos que votaram nulo, em branco ou não sabem e outros quatro candidatos têm um ponto cada.