No rádio, Marta reforça parceria com Lula e Dilma A candidata à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) reforçou durante o programa eleitoral do rádio de hoje a parceria que realizará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, caso seja eleita. A petista afirmou que já desenvolveu um projeto integrado na área de transporte com investimentos em Metrô, ônibus, obras viárias e fiscalização. "Eu sei que a senhora já apresentou e discutiu esse plano com o presidente Lula e a ministra Dilma", afirmou o locutor. A candidata completou: "Como ministra do turismo, participei ativamente desse programa e garanto que São Paulo tem um peso muito grande". A petista também apelou para as promessas e disse que, uma semana após a sua vitória nas urnas, o paulistano voltará a carregar o bilhete único na catraca. Marta também aproveitou para criticar o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM). "A validade de três horas (para o bilhete único) que o atual prefeito fez às pressas, por causa da eleição, vai passar a valer também para quem usa vale transporte e passe escolar", garantiu a petista. Já Kassab aproveitou o programa para exercer um direito de resposta concedido pela Justiça Eleitoral. Ele afirmou que foi alvo de inverdades proferidas pela campanha da petista. "A campanha da Marta faltou com a verdade. Ao contrário do que disse, o prefeito de São Paulo realizou e realiza um combate sem trégua contra os postos que vendem gasolina irregular ou adulterada", afirmou o locutor, ressaltando que Kassab já fechou mais de 200 estabelecimentos. Na semana passada, a petista afirmou que a ação governamental contra a venda de gasolina adulterada está sendo feita no âmbito federal, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), e não pelas prefeituras, que apenas colaboram com a força-tarefa. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, prometeu a construção de novos hospitais em Parelheiros e Brasilândia. Ele também voltou a propor o projeto Saúde Integrada Municipal (SIM), que promete integrar todos os serviços da área e propôs a construção de dez Centros de Referência dos Idosos (CRI). Paulo Maluf (PP) voltou a ressaltar as obras que realizou na cidade e disse que soube gerenciar o dinheiro público, já Soninha Francine (PPS) defendeu a realização de mutirões de exames médicos para acabar com as filas e atrasos. Ciro Moura (PTC) disse que, se eleito, pretende adotar o Plano Municipal de Saúde de Livre Escolha (Plus), que envolve o credenciamento de profissionais da Prefeitura em instituições particulares. Já Renato Reichmann (PMN) defendeu a criação de empresas comunitárias. Ivan Valente (PSOL) prometeu universalizar direitos, distribuir renda e fazer justiça social, enquanto Edmilson Costa (PCB) propôs que os alunos da rede pública fiquem na escola o dia inteiro. Levy Fidélix (PRTB) insistiu na construção do Aerotrem e Anaí Caproni (PCO) falou sobre a estatização do setor de transportes.