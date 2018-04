No rádio, Kassab destaca liderança nas pesquisas O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), aproveitou o horário eleitoral do rádio de hoje para destacar a liderança nas pesquisas de intenção de votos, mas evitou cantar vitória antes da hora. "Eleição só se ganha depois que conta os votos. O que vale é a apuração, não tem esse negócio de já ganhou", afirmou o apresentador. Na pesquisa Ibope, divulgada ontem, o candidato do DEM aparece 17 pontos à frente da petista Marta Suplicy. Já a ex-prefeita voltou a explorar o episódio da visita ao Centro Educacional Unificado (CEU) Vila Formosa, na zona leste da cidade. Na terça-feira, funcionários da Prefeitura impediram o acesso de Marta às obras, que, segundo a petista, estão atrasadas. Mais tarde, Kassab se esforçou para despolitizar o incidente: "É por questão de segurança. Ela tem visitado diversos equipamentos, sempre avisando com antecedência". No debate da TV Record, no domingo, o prefeito havia anunciado uma vistoria no local para terça-feira, mas não compareceu. "Kassab nem veio e nem vem aqui. Ele não gosta de pobre, Kassab gosta de rico", disse uma das entrevistadas do programa da Marta. A campanha da ex-prefeita afirmou ainda que a "máscara" do adversário está caindo e que cada vez mais pessoa vêm que existem dois Kassabs: o da propaganda e o da vida real. "Será que tudo que ele diz que fez foi ele mesmo que fez ou foram outros? Como Lula, Serra e eu mesma. Será que as coisas que melhoraram nos últimos meses vão continuar assim depois da eleição?", questionou Marta.