No rádio, Kassab cola em Serra; Marta cita atuação em debate

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), aproveitou o horário eleitoral gratuito do rádio desta terça-feira, 21, para ressaltar a parceria com o governador José Serra (PSDB). Junto com o tucano, o candidato do DEM afirmou que irá melhorar o transporte público da cidade com o investimento de mais de R$ 1 bilhão no metrô e a integração com as linhas de trem. Já Marta Suplicy (PT) destacou seu desempenho no debate da Rede Record, no último domingo. Segundo a campanha da petista, Marta explicou as propostas com detalhes enquanto Kassab só "enrolou". Veja também: 'Sou solteiro e feliz', diz Kassab; Marta lamenta inserção na TV Reviravolta é difícil em SP, diz cientista política Enquete: Quem se saiu melhor no debate? Blog: Leia os principais momentos do debate na Rede Record Veja galeria do debate na Rede Record Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Líder nas pesquisas de intenção de votos, o atual prefeito afirmou que irá ajudar Serra a construir mais um trecho do Rodoanel, com o objetivo de tirar os caminhões pesados da cidade e aliviar o trânsito. Já com a verba de R$ 1 bilhão, o candidato se comprometeu a levar o metrô do Largo 13 à Chácara Klabin e fazer uma nova linha que saia de Cachoeirinha, passe pela Freguesia do Ó e encontre a Linha Azul na Liberdade, na estação São Joaquim. Já Marta Suplicy tentou destacar seus bons momentos no debate da TV. Uma das personagens do programa afirmou que Kassab não respondeu se tinha alguma obra importante que não tivesse sido começada pela petista. Além disso, acusou Kassab de "enrolar" o eleitor sobre o seu tempo de mandato. "Quando é para dizer que ele fez, soma o tempo do Serra, de quem era vice. Quando é para dizer que não fez, diz que foram só dois anos e que não deu tempo". A ex-ministra focou o programa em propostas para dois grupos: jovens e idosos. Para o primeiro, falou da internet gratuita em toda a cidade e a implementação de cursos técnicos nos CEUs. Já para o segundo prometeu a criação das Moradas do Idoso, prédios no centro da cidade que seriam adaptados com rampa, corrimão, ambulatório e biblioteca. A petista também voltou a contar com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu votos à companheira de partido.