No primeiro discurso, Figueiredo criticou corrida armamentista

Em 1982, a fala de Figueiredo falou durou 45 minutos. "Estamos no limiar de um mundo novo. Permita Deus que, graças a nossos esforços, seja ele um mundo melhor. O Brasil, eu vos asseguro, está pronto a cumprir sua parte nesse empreendimento", disse ele.

O texto também temas propôs maiores esforços internacionais para "inverter a maré que leva ao desespero". Figueiredo criticou as superpotências por criarem tensões globais por meio de rivalidade e pediu que os países ocidentais industrializados diminuíssem suas barreiras comerciais, reduzissem os índices de juros e aumentassem os créditos às nações mais pobres.

Outro de seus assuntos foi o desafio do terror - na época, o terror eram os arsenais nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética. "Não há, nem pode haver, futuro no triste e inaceitável sucedâneo que é o equilíbrio do terror. Não é possível persistirmos na ilusão de que a harmonia mundial pode alicerçar-se no excesso de capacidade de destruição", afirmou. Terminou pedindo cooperação entre os países para "evitar crises econômicas, promover o desenvolvimento econômico e social e poupar as gerações seguintes do flagelo da guerra".