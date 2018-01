No presídio Tiradentes, rotina de dor e amizade

Dilma Rousseff chegou à torre, onde passaria quase três anos encarcerada, em fevereiro de 1970. Tinha então 23 anos e chegou com a saúde frágil após 20 dias de tortura nos porões da repressão. Logo se entrosaria com outras prisioneiras políticas - entre elas, as sociólogas Eleonora Menicucci e Rosalba Moledo, a médica Guiomar Lopes, a economista Diva Burnier, a jornalista Rose Nogueira e as advogadas Rita Sipahi, Maria Costa e Therezinha Zerbini.

Dilma já conhecia Eleonora da época em que estudavam em Belo Horizonte (MG). As duas procuravam humanizar a rotina na prisão, organizando festas de réveillon, carnaval e Natal, junto com as colegas.

Diante da Torre, as mães das estudantes faziam protestos e as visitavam nas tardes de sábado.

Quando a hoje presidente deixou o presídio, as companheiras repetiram a tradição local e cantaram "Suíte do Pescador", de Dorival Caymmi: "Minha jangada/ vai sair pro mar", era o verso entoado com mais emoção.