No mesmo palco, Haddad e Bruno Covas levam vaias

Bruno foi o único tucano presente ao evento, do qual tradicionalmente participam lideranças petistas. O secretário esteve na comemoração para assinar convênio com entidades que trabalham com material reciclável.

Quando foi apresentado pelo locutor, Bruno foi aplaudido pela plateia, formada por mais de 500 pessoas. Já Haddad recebeu vaias quando o seu nome foi lido pelo mestre de cerimônia.

Minutos depois, na hora de assinar o convênio, o nome de Bruno foi novamente mencionado. Nesse momento, ele também foi alvo de algumas vaias.

Questionado sobre o motivo das manifestações, Haddad disse: "Não tenho ideia". Para alguns petistas, movimentos sociais ligados à senadora Marta Suplicy, que perdeu para o ministro a vaga no PT para disputar a Prefeitura, promoveram as vaias.

O ex-presidente Lula, que participa do encontro todo Natal, não foi à comemoração deste ano, por causa do tratamento contra um câncer na laringe. / J.D.