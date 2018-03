No hospital, Lula recebe mensagem de Obama O presidente dos EUA, Barack Obama, enviou ontem uma carta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que diz que ficou triste com a notícia sobre o câncer e que ele e sua família oram por Lula. "Espero que essa carta o encontre em bom ânimo, meu amigo", disse Obama. Internado na segunda-feira, no Hospital Sírio-Libanês, para uma sessão de quimioterapia, Lula recebeu alta e voltou ontem à noite para casa.