No Brasil, diplomatas elogiam declaração A afirmação da presidente Dilma Rousseff de que "todos os países têm telhado de vidro" nos direitos humanos foi bem-recebida no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Em conversas reservadas, diplomatas disseram que Dilma quis mostrar que esse problema não se resolve com acusações entre países, mas com diálogo e construção de soluções.