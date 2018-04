No Brasil, 405 cidades já conhecem novo prefeito

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que a apuração dos votos já foi encerrada em 694 cidades, das quais 405 tiveram a disputa decidida já no primeiro turno. De todos os municípios brasileiros, apenas 79 podem ter segundo turno: as cidades que possuem mais de 200 mil habitantes. Veja Também: Cobertura completa das eleições 2008 Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Imagens da votação pelo Brasil