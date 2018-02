No altar, Chalita discursa em prol das crianças O pré-candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, começou o segundo dia de campanha eleitoral em uma missa na zona sul. O deputado, que é ligado à ala carismática da Igreja Católica, disse que sua participação em eventos religiosos é natural, mas afirmou que não pretende usá-los politicamente. "Tudo o que faço (na campanha) é o que eu faço naturalmente. Não colocamos a missa como evento de campanha, mas vamos conversar com lideranças religiosas e dos bairros."