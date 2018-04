Neucimar vence em Vila Velha; ele é o 1º eleito no 2º turno

Neucimar Fraga (PR) é o novo prefeito de Vila Velha (ES). A cidade foi a primeira a ter as eleições municipais decididas no segundo turno. Com 99,82% das urnas apuradas, o candidato tem 52,45% dos votos. Dr. Hércules (PMDB) tem 47,55%. Mesmo faltando 0,18% das urnas para serem apuradas, o candidato do PMDB não tem mais chances de ultrapassar o adversário. Veja também: Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Acompanhe a apuração em tempo real Tire suas dúvidas sobre as eleições Os candidatos chegaram com uma pequena diferença de votos ao segundo turno. Nas últimas pesquisas de opinião, Fraga aparecia ligeiramente na frente. Silveira tentou reverter o quadro usando sua ligação com o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, de seu partido, que, no entanto, se manteve neutro. Os dois são ex-vereadores do município; Fraga é deputado federal, Silveira, estadual.