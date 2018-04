Neucimar Fraga é novo prefeito de Vila Velha

Neucimar Ferreira Fraga (PR) é o prefeito eleito de Vila Velha, no Espírito Santo. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele obteve 108.476, ou 52,43% dos votos válidos, contra 47,55% (98.418) do Dr. Hércules (PMDB). Neucimar Fraga tem 42 anos e nasceu em Itanhém, na Bahia. Atualmente cursa Administração de Empresas. Na vida política o primeiro cargo eletivo para o qual foi eleito, em 1999, foi o de vereador em Vila Velha, pelo PST. Assumiu em 2000 e ficou até 2002, quando disputou e ganhou, pelo PL, o cargo de deputado federal. Em 2006 foi reeleito deputado federal. Em agosto deste ano se licenciou para concorrer a vaga de prefeito de Vila Velha, agora pelo PR. No primeiro turno Neucimar obteve 69.202 votos, o que representou 34,23% dos votos válidos, contra 32,62% (65.931) dos votos do Dr. Hércules (PMDB). O número de votos nulos, brancos e abstenções somaram 65.384, neste segundo turno. No primeiro foi de 70.130, no primeiro turno. Em Vila Velha há 272 mil eleitores.