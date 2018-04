Neucimar Fraga é eleito em Vila Velha, no ES Neucimar Fraga (PR) é o novo prefeito de Vila Velha (ES). Com 99,82% das urnas apuradas, o candidato tem 52,45% dos votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dr. Hércules (PMDB) tem 47,55%. Mesmo faltando 0,18% das urnas para serem apuradas, o candidato do PMDB não tem mais chances de ultrapassar o adversário.