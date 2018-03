Netinho quer cobrar pedágio urbano em SP Pré-candidato do PC do B à Prefeitura de São Paulo, o vereador Netinho de Paula saiu ontem em defesa do pedágio urbano. Ele foi o primeiro a dizer que, se for eleito em outubro, quer adotar a cobrança de uma taxa para automóveis circularem na região central da cidade. "Eu defendo a adoção do pedágio urbano. Defendo que a gente crie bolsões para as pessoas deixarem o carro e que só entrem no centro pessoas que venham de transporte público de qualidade e de moto", afirmou o parlamentar, em entrevista ao Grupo Estado.