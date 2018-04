Netinho lidera corrida dos 'famosos' à Câmara de SP

O cantor Netinho de Paula (PCdoB) era o primeiro colocado, às 18h30, na lista de famosos candidatos a vereador de São Paulo, com 1,17% dos votos válidos. No geral, ele estava na sétima posição. Em segundo lugar, no ranking das "celebridades", estava o cantor e vereador Aguinaldo Timóteo (PR), com 0,59%. O ex-jogador do Corinthians, Dinei (PDT), estava em terceiro (sendo 31º na colocação geral), com 0,53%. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Gabeira e Crivella disputam para enfrentar Paes no 2º turno Em Recife, petista João da Costa deve ser eleito no 1º turno Marta e Kassab devem se enfrentar no segundo turno, diz Ibope No ranking geral, os vereadores que tentam a reeleição saíram na frente. Domingos Dissei (DEM) tinha 4,40% dos votos válidos; Aurélio Miguel (PR), 1,82% e Adolfo Quintas (PSDB), 1,74%. O ex-Secretário de Educação do estado, Gabriel Chalita, tem 1,71% dos votos apurados.