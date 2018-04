Netinho critica tese de Serra sobre eleição polarizada

Netinho refutou novamente a ideia de ser vice na chapa encabeçada pelo ministro da Educação e pré-candidato do PT, Fernando Haddad. De acordo com ele, Haddad é novo e ainda "não foi testado em termos de pesquisa". "Por sorte temos hoje uma candidatura que tem o candidato aparecendo mais que o candidato do PT." Para o vereador, o PT errou ao tirar Marta da disputa. "Ela aparecia melhor nas pesquisas. O PT não agiu como deveria ao tirá-la do cenário."

Segundo Netinho, as denúncias de envolvimento do ex-ministro Orlando Silva (PC do B) e correligionários em suposto esquema de desvio de dinheiro para ONGs não serão usadas na campanha por seus adversários. / FLÁVIA D'ANGELO