Nas 10 'piores' capitais,gasto bate 78,5% do limite Um recorte sobre gastos com pessoal nas dez principais capitais do País, cujos dados estão disponíveis no sistema do Tesouro Nacional, mostra uma situação menos comprometida das contas com essas despesas permanentes. Na média, esse "G-10", que também vive às voltas com pressões para ampliar investimentos em mobilidade urbana e para oferecer serviços públicos de melhor qualidade, já atingiu 78,5% do limite prudencial permitido pela lei fiscal, que impede que os gastos nessa área ultrapassem os 51,3% das receitas.