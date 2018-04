'Não vou subir no palanque de ninguém em SP', diz Soninha

A vereadora Soninha Francine (PPS), que era candidata à prefeitura de São Paulo, afirmou nesta segunda-feira, 6, à Agência Brasil que não pretende apoiar nenhum candidato no segundo turno das eleições. "Quando vim para o PPS disse que não é porque eu estava saindo do PT que estava virando anti-petista, mas isso não significava ser pró- tucanos e democratas", ressaltou. Veja Também: Após ir para o 2º turno, Gabeira relaxa na piscina do Flamengo Marta descarta apoio de candidatos derrotados Kassab quer afastar imagem de Pitta e buscará PSDB Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Galeria de fotos dos candidatos à Prefeitura Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições De acordo com ela, seu partido não deve ficar neutro nesta nova etapa da disputa para a prefeitura da maior cidade do País. "Vou respeitar a decisão deles, assim como eles vão respeitar a minha de não apoiar a Marta Suplicy ou o Gilbero Kassab." "Não vou subir no palanque de ninguém em São Paulo", completou a vereadora. Soninha, que teve 266.978 votos válidos, cerca de 4%, pretende apoiar o candidato Fernando Gabeira (PV) no Rio. "Pretendo passar pelo menos um fim de semana. Se ele me quiser, subo no palanque dele", afirmou.