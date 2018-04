'Não sou candidato ainda', diz Joaquim Barbosa 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa participa de encontro na tarde desta quinta-feira, 19, com integrantes da executiva nacional, governadores e líderes do PSB no Congresso Nacional. Na entrada, ele afirmou que “não é candidato ainda” e comentou a pesquisa Datafolha divulgada no domingo em que aparece com 10% das intenções de voto em alguns cenários.

“Para quem não frequenta ambiente público, não dá entrevista, está muito bom”, disse o ex-ministro do Supremo ao comentar a pesquisa em que parece com ao entrar na sede do PSB na Asa Norte de Brasília.

Para receber Barbosa, a Negritude Socialista Brasileira, uma ala do PSB, espalhou bandeiras, cartazes e pétalas de rosa para esperar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. "A Negritude Socialista Brasileira está feliz com a sua chegada", diz um dos cartazes.

Em outro, Barbosa é chamado de "nosso pré-candidato à Presidência". "A NSB, que desde o início acreditou e apoiou, lhe dá as boas-vindas e reitera o compromisso de união por um Brasil melhor", diz outro.

Segundo a secretária nacional da Negritude do PSB, Valneide Nascimento dos Santos, o grupo sempre apoiou a filiação do ex-ministro. "Nós sentimos muito orgulho de ter a possibilidade de ter um candidato negro", disse.

Ela contou que preparou uma ficha e um kit de boas-vindas para que Barbosa se filie à corrente interna do partido.