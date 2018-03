Não há envolvimento com a contravenção, diz tucano O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), defendeu ontem seu governo de um suposto envolvimento com o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal em fevereiro, durante a operação Monte Carlo, que investiga a exploração de jogos ilegais em Goiás. "Não há envolvimento do governo com a contravenção", disse Marconi, em entrevista a uma TV de Goiânia.