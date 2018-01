'Não esperem que eu morra em casa', diz Lula nos EUA

O pronunciamento de Lula ocorre num momento em que o PT pede sua volta em 2014. O ex-presidente entregou-se a uma intensa atividade política nos bastidores porque tem planos para sua agremiação em São Paulo. Ele empenha-se em uma estratégia que considera prioritária para tentar tirar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes na eleição de 2014.

O ex-presidente falou durante 55 minutos, de improviso, para cerca de 1200 pessoas que o aplaudiram diversas vezes. Embora o recado possa ter recipientes atentos no Brasil, naquele momento fez parte da receita de auto ajuda do ex-líder sindical e político ainda ativo às organizações trabalhistas dos Estados Unidos. Lula defendeu que o movimento sindical americano não tolere a imposição de empresas que rejeitam a sindicalização de seus funcionários como requisito para investir no país. Estimulou os sindicalistas a se candidatarem a postos públicos, seguindo seu exemplo, e não esperar que políticos da elite os represente no Congresso.

Com a apuração sobre seu suposto envolvimento no mensalão chegando à Procuradoria da República em São Paulo Lula esquivou-se de falar com a imprensa brasileira. Ele se disse surpreso com a vitória do Corinthians, ontem, para não mergulhar numa conversa com jornalistas.

Em seu pronunciamento, Lula mandou conselho ao presidente americano Barack Obama. "Vocês não sabem o quanto eu torci pela eleição do presidente Obama. A eleição de um negro era necessária, como foi a de um operário no Brasil e a de um índio, na Bolívia", disse. "Peço a Deus que Obama saiba que não pode errar porque, senão, nenhum outro negro será eleito no país porque o preconceito é muito forte."