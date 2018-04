'Não é hora de dar aumento salarial para categoria alguma', afirma Dilma

A presidente chegou ao café 30 minutos depois do combinado, tempo até razoável considerando os frequentes atrasos de uma hora ou até mais nas cerimoniais oficiais no Palácio do Planalto.

Na maior parte do tempo, o clima foi amistoso, com momentos descontraídos. "Presidenta, a senhora falou muito dessa ingerência dos partidos no governo...", disse um jornalista, logo interrompido por Dilma. "Falei muito, não, falei uma frase". "Não, não foi isso que eu quis dizer. É que a senhora foi enfática ao falar disso", explicou ele. "Eu geralmente sou enfática", afirmou Dilma. E de maneira enfática ela abordou temas importantes, como os casos de corrupção no governo e a pressão pela elevação dos salários do Judiciário: "Não é hora de dar aumento salarial para categoria alguma". / TÂNIA MONTEIRO E RAFAEL MORAES MOURA