'Não chamei Lula de chefe de quadrilha', ironiza Solange Amaral

A candidata do DEM à Prefeitura do Rio de Janeiro, Solange Amaral, atacou o adversário do PMDB, Eduardo Paes, na quinta sabatina do Grupo Estado com os concorrentes ao cargo, sob argumento de defesa de um maior entendimento com o governo federal. "Não fui eu quem disse que o presidente Lula era chefe de quadrilha. Quem disse isso foi o candidato do PMDB. Não sei se ele mudou de opinião", ironizou Solange, referindo-se à época em que Paes era deputado federal pelo PSDB e um dos integrantes mais ativos da CPI dos Correios no Congresso Nacional. O vídeo do debate pode ser visto na TV Estadão (clique aqui). Veja também: Especial: Perfil de Solange Amaral Solange Amaral diz que é possível fazer mais moradias populares Se eleita, meu primeiro ato será procurar Lula, diz Solange Solange Amaral defende bilhete único no Rio e alfineta Cabral Solange Amaral quer maior integração entre esferas na saúde As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro "Foi o candidato do PMDB quem disse cobras e lagartos. Eu defendo a harmonia (com o governo federal)", declarou. Ela criticou "a ambição pessoal de um político que fica pulando de um lado para o outro e fica mudando de opinião". Solange lembrou que é deputada federal desde 2007 e diz que nesse período, em Brasília, vem mantendo bom relacionamento com todos. Apoiada pelo atual prefeito do Rio, Cesar Maia (DEM), Solange destacou que a gestão do prefeito não é acusada de escândalos financeiros. "Aqui não tem Mensalão, aqui não tem cartão corporativo", disse ela, referindo-se aos escândalos que envolveram o governo federal. Outras sabatinas O evento faz parte da série promovida pelo Grupo Estado com candidatos a prefeito no Rio e em São Paulo, com transmissão ao vivo pela TV Estadão. Marcelo Crivella (PRB), Alessandro Molon (PT), Eduardo Paes (PMDB) e Fernando Gabeira (PV) já participaram da sabatina. Na quinta e sexta-feira, participarão Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, de 1º a 5 de setembro, serão sabatinados, no auditório do Grupo Estado, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). O evento acaba dia 8, com Ivan Valente (PSOL). O horário é o mesmo do Rio, das 11 às 13 horas. Informações e inscrições no http://www.estadao.com.br/sabatinas/home.htm