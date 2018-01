'Não apresento mais ninguém', diz ex-deputado

O ex-deputado federal foi quem apresentou ao comando do PT o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené. Foi ele, também, quem apresentou ao partido o empresário Marcos Valério, condenado por operar o mensalão.

1. O senhor apresentou Marcos Valério e Bené ao PT. Se arrepende?

Quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, Valério me pediu para ajudar a conhecer o pessoal do PT. Ele queria mostrar a agência e o trabalho dele, talvez tentar dar continuidade aos contratos com o governo federal. Daí pra frente, não tenho nada com isso. O Bené virou meio alvo. Não vi nada dele naquele episódio da casa da campanha da Dilma.

2. O sr. pretende apresentar mais alguém ao PT?

Não, não vou apresentar mais ninguém. Chega! Agora estou cuidando da minha vida. Era da executiva nacional, já renunciei. Está se encerrando meu mandato no diretório e não vou concorrer mais. Não vou sair do PT, mas não quero mais participar. Candidatura, de jeito nenhum.