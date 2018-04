Nada atrapalhou o processo eleitoral, conclui TRE-SP O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Marcos César Müller Valente, afirmou hoje em entrevista coletiva que a decisão de liberar a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições não atrapalhou a votação. "Nada de grave ocorreu por causa desta decisão. E nada atrapalhou o processo eleitoral". Ele também informou que, até as 16h30, foram substituídas 61 urnas na capital paulista, de um total de 20.301, o que representa 0, 30% do total. No Estado, foram trocadas 696 urnas, ou 0,96% do total. Na capital paulista, todas as urnas foram trocadas por outras urnas eletrônicas. Já no interior, sete municípios precisaram recorrer à votação manual - Tatuí, Tietê, Santo André, Jundiaí, São Bernardo do Campo, Araraquara e Taubaté. "O baixo número de substituições mostra que a eficiência aumenta a cada ano", afirmou. Segundo ele, no máximo até a meia-noite os paulistanos saberão o resultado completo da votação. "Mas é claro que a eleição será definida antes disso, a partir de uma certa porcentagem".