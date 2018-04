Na véspera da eleição, candidatos de São Paulo fazem carreata

Carreata é a única coisa que está na agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no último dia de campanha. Na sexta-feira, os dois candidatos trocaram acusações no último debate do segundo turno da eleição para a capital paulista, realizado pela TV Globo. Veja também: Blog da Eleição: as principais declarações do debate Gabriel Manzano, de O Estado de S. Paulo, comenta o debate Galeria de fotos Para analistas, 'salto alto e deslize' explicam rejeição de Marta Analista político comenta o resultado da pesquisa Ibope Marta cai e Kassab amplia 17 pontos de vantagem sobre petista Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País Na véspera do segundo turno da eleição, o prefeito e candidato a reeleição, Gilberto Kassab (DEM),foi pela manhã com "kassabinhos" - bonecos que são réplicas do candidato - no bairro da Liberdade. À tarde, ele iria participar da abertura da 28ª Bienal de São Paulo, mas cancelou visita no fim da manhã Assessores não souberam informar o motivo do cancelamento da agenda. Kassab não participará de nenhuma programação no restante do sábado, segundo seus assessores. Já a candidata do PT, Marta Suplicy, aproveitou o último dia de campanha para fazer carreatas. Pela manhã ela incluiu atos nos bairros Santo Amaro, Campo Limpo, M'Boi Mirim, Capela do Socorro e Cidade Ademar, na zona sul. À tarde, Marta deve percorrer ruas de Ermelino Matarazzo, Arthur Alvim, Cohab I, Itaquera, Cohab 2 e Guaianases. Entre as "farpas" trocadas no debate, Marta afirmou que Kassab ignora a periferia, questionou seu caráter e por diversas vezes reiterou a ligação de Kassab com o ex-prefeito Celso Pitta, enquanto o prefeito cobrou a petista sobre os escândalos do mensalão envolvendo seu partido e os problemas de sua gestão. Atualizado às 12h12