Na TV, Marta sinaliza tom do debate da Globo Na véspera do último debate do período eleitoral, o programa eleitoral gratuito da candidata à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy (PT), sinalizou a linha ser adotada amanhã na TV Globo. Boa parte do horário foi voltada para atacar a gestão e as promessas do prefeito e candidato à reeleição Gilberto Kassab (DEM), destacando o episódio do futuro Centro de Educação Unificado (CEU) Vila Formosa, na zona leste, que estaria com as obras atrasadas. O programa exibiu uma série de pontos já abordados em outras edições com o objetivo de mostrar ao eleitor as supostas divergências entre o discurso do candidato e suas realizações, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Como vem fazendo no segundo turno, enfatizou o passado de Kassab durante a gestão do ex-prefeito Celso Pitta. Os senadores Eduardo Suplicy e Aloizio Mercadante deram depoimentos de apoio, assim como deputados e prefeitos petistas da Grande São Paulo. Já o programa de Gilberto Kassab destinou apenas a parte final para atacar a sua adversária, com críticas à sua gestão na área da saúde e imagens de arquivo com depoimentos de populares insatisfeitos. No restante do programa, Kassab associou suas realizações com o conceito "veio para ficar", buscando consolidar junto ao eleitor a mensagem da importância da continuidade administrativa. O governador José Serra (PSDB) deu depoimento citando as parcerias entre o Estado e a Prefeitura.