Na TV, Marta e Kassab trazem propostas para educação No Dia do Professor, os dois candidatos à prefeitura de São Paulo deram uma trégua e utilizaram o horário eleitoral do período noturno para apresentar as suas propostas para a educação. Aproveitaram também para trocarem farpas, ao compararem as duas gestões, mas sem ataques ou críticas pessoais. O candidato Gilberto Kassab (DEM) abriu a propaganda eleitoral e logo de cara perguntou: "Vocês se lembram das escolas de lata do tempo da Marta?", para, em seguida, apresentar depoimentos de populares elogiando a atual gestão. A mesma estratégia prosseguiu ao comparar os chamados "CEUs da Marta" e os "CEUs do Kassab", referindo-se aos Centros Educacionais Unificados, criados na gestão de Marta Suplicy. Utilizou ainda a mesma linha ao tratar da falta de vagas nas creches, dizendo que criou mais vagas que a ex-prefeita. No final do programa, passou uma animação ao som da canção "O Caderno", de Toquinho. Em seu programa, a candidata Marta Suplicy (PT) destacou a sua iniciativa de construção dos CEUs, lembrando que o projeto foi interrompido após sua saída e iniciado novamente dois anos depois por pressões populares. Marta criticou os "CEUs do Kassab", mostrando imagens de obras inacabadas e depoimentos de pessoas insatisfeitas. Marta não fez ataques pessoais e, ao final do programa, repetiu imagens do debate realizado pela TV Bandeirantes, que apontavam supostas incoerências de Kassab.