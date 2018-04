Na TV, Maia defende trabalho de deputados

"Apesar de discussões, às vezes acaloradas, e de posições ideológicas diferentes, os deputados da base do governo e da oposição trabalharam de maneira integrada e se mostraram comprometidos com o presente e o futuro da nação", disse Maia.

O petista afirmou que a Casa "está atenta" à crise financeira mundial. "Trabalhamos em sintonia com o governo federal para evitar que esta turbulência freie nosso crescimento", observou Maia, lembrando a aprovação de propostas de incentivo à produção industrial e o reajuste da tabela do Super Simples para médias, pequenas e microempresas.

Mesmo projetos ainda não aprovados foram citados. "A Câmara está discutindo a Lei Geral da Copa. Como o nome diz, é um conjunto de regras que irá nortear a realização do maior evento de futebol do mundo no nosso País, sem prejuízo para a população e com garantias que as melhorias feitas ficarão para depois de 2014", explicou Maia.