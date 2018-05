Na TV, Dilma apóia candidato do PT no Recife "Agora é a vez de João da Costa prefeito", afirma a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, em uma gravação do candidato petista a prefeito do Recife, divulgada hoje no programa eleitoral da televisão. Na sua estréia na campanha do petista, ela garante que com Costa, "vamos poder fazer ainda mais pelo Recife". Sua imagem vai ao ar depois de uma reportagem do programa mostrar a retirada de famílias de algumas palafitas de mangues e periferias e o anúncio de financiamento assegurado para mais cerca de 700 famílias deixarem de habitar em condições sub-humanas. "Com o PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) retiramos palafitas e estamos construindo esgoto e moradia", diz a ministra, em gravação realizada há cerca de duas semanas, em Brasília, mas que somente foi hoje ao ar. "Vamos tornar o Recife uma cidade mais humana", completou. A estréia de Dilma ocorreu uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter aparecido no programa eleitoral da televisão e em inserções pedindo voto para João da Costa. Segundo a última pesquisa Ibope, João da Costa lidera as pesquisas de intenção de voto, com 46%. O ministro da Justiça, Tarso Genro e o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini também já participaram da campanha de Costa, nome escolhido pelo prefeito João Paulo ("João é João" e "a mudança vai continuar" são os principais motes) e também apoiado pelo governador do Estado, Eduardo Campos (PSB), que indicou o candidato a vice, Milton Coelho (PSB). Na tentativa de levar a eleição ao segundo turno, os opositores de João da Costa tentam desconstruir a imagem criada em torno da administração João Paulo ("um governo que cuida das pessoas"), apontando falhas e gastos que consideram mal utilizados, com eleitores mostrando insatisfação e decepção. Mendonça Filho (DEM), Raul Henry (PMDB), Cadoca (PSC) e os partidos PSTU, PSOL e PCB tentam convencer o eleitor de que têm melhores propostas.