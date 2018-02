Na saúde, Marta diz que investirá em policlínicas A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, prometeu hoje que, se eleita, uma de suas prioridades será investir na área da saúde com a construção de policlínicas. A declaração foi feita após caminhada pelo bairro Arthur Alvim, na zona leste da cidade. Segundo Marta, a falta de assistência médica foi o maior motivo de queixa dos moradores da região. A candidata não perdeu a oportunidade de criticar a gestão atual e disse que a população não consegue marcar consultas médicas com agilidade. A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) também voltou a afirmar que irá investir R$ 2 bilhões na ampliação do metrô. A ex-prefeita tem apresentado à população uma nova proposta para o metrô, na qual pretende fazer mudanças nas linhas atuais e criar uma nova. A candidata lembrou que as alterações do atual plano de expansão só serão possíveis com o aval do Estado. Na tarde de hoje, Marta visitou a sede do Movimento de Saúde da zona leste, em Itaquera, e compareceu ao velório da banqueiro e político Olavo Setubal. À noite, ela ainda vai participar de uma plenária com trabalhadores e sindicalistas, na Quadra dos Bancários, centro da capital paulista.