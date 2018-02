Na redemocratização, o dia é de contestações Na pista, soldados marchando, carros e tanques passando diante de autoridades postadas nos palanques. Fora dela, em frente às autoridades e espalhados pelo País, manifestantes vaiando, gritando palavras de ordens e empunhando faixas. Tem sido esse, desde a redemocratização, em 1985, o clima no dia em que se comemora a independência do Brasil. Para reduzir o estrago, alguns políticos tomam medidas drásticas. Em 1989, José Sarney mudou o local do desfile: do Eixo Rodoviário ele passou para um ponto em frente ao QG do Exército. No ano anterior, o então presidente fora vaiado e a polícia apreendeu faixas e agrediu manifestantes.