Na Liberdade, Kassab afirma estar confiante na vitória

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), foi neste sábado, 25, último dia de campanha, até a Praça da Liberdade, região central da cidade, junto com seus oito bonecos "kassabinho", e afirmou estar confiante na vitória. "Estou muito feliz com a avaliação de nossa gestão e com uma expectativa que temos para amanhã de um resultado positivo", afirmou. O prefeito encerrou a noite de sexta-feira, após o debate, com um jantar prestigiado por caciques dos partidos que o apoiaram. A reunião teve, entre os convidados, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), o ex-senador e presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen, o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, e o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE). Kassab chegou ao jantar às 1h15. Foi recebido no portão pelo anfitrião, o coordenador do programa de governo da campanha, Guilherme Afif Domingos, que abriu a própria casa para o encontro. Antes, ele passou numa festa organizada pela produtora que fez os programas de rádio e TV dele para o horário eleitoral para se despedir da equipe.