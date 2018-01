Na cartilha, 'dois projetos distintos de Brasil'

O documento critica privatizações de empresas públicas durante a gestão do PSDB e ataca o que chama de "decadência induzida pela rota da neocolonização neoliberal". O objetivo do texto é expor os governos tucano e petista como "duas visões distintas e polarizadas".

O economista Anselmo Luís dos Santos, professor da Unicamp, lembra que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) precisou manter pilares da política econômica de seu antecessor nos primeiros anos de seu mandato.

"É evidente que, no início do governo Lula, com a Carta ao Povo Brasileiro, a política econômica foi mantida e você tem uma fase de transição durante o segundo mandato, com uma tentativa de se avançar com uma política industrial, uma política de desenvolvimento e uma política de estímulo", afirma.

O professor de Economia da PUC-Rio José Márcio Camargo diz que o desenvolvimento do Brasil se deu após um processo contínuo de reformas que aconteceu tanto no governo FHC quanto no primeiro mandato de Lula.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"No fim dos anos 1980, o Brasil era desorganizado, com inflação de mais de 1.000 % ao ano e extremamente fechado. A revolução começou em 1990 e foi até 2005 ou 2006. Foi o que tornou o Brasil mais competitivo", declara. "Até meados da década passada, os governos eram muito parecidos. O resto é retórica política."

Cenário. Os economistas também apontam que a avaliação feita pelo PT deixa de mencionar o cenário econômico internacional, que influenciou resultados do desenvolvimento brasileiro.

"O cenário internacional ajudou muito (os primeiros anos de Lula), porque, no início do governo, com juros altos, você teria dificuldades se a economia mundial estivesse em uma situação desfavorável", diz Santos.

"As reformas que foram feitas na economia brasileira desde 1999 foram fundamentais para que o País pudesse se aproveitar de um cenário internacional favorável para aumentar seu desenvolvimento", afirma José Márcio Camargo.

As críticas feitas pelo PT às privatizações dividem os economistas. O documento petista afirma que o governo transferiu 15% do PIB constituídos por ativos do Estado "para a iniciativa privada" em um processo sem critérios.

Para Anselmo Luís dos Santos, "a privatização retirou instrumentos importantes para a realização de políticas de desenvolvimento". José Márcio Camargo afirma que "o processo foi fundamental, pois as estatais eram extremamente ineficientes".

Nas quinze páginas do documento petista, não há menções ao escândalo do mensalão, que abalou a cúpula do PT em 2005.