Na berlinda, Negromonte elogia Aécio e Anastasia

Diante de dezenas de prefeitos, Negromonte disse ter "admiração muito grande" por Aécio e afirmou que a gestão tucana é "moderna e competente" e "dá um show de administração".

Aécio, que tenta viabilizar sua candidatura ao Planalto, chamou-o de "amigo". O PP, partido de Negromonte e parte da base aliada ao governo, apoiou-o em seus oito anos como governador. O vice de Anastasia é Alberto Coelho, também do PP. Anastasia agradeceu "a postura republicana da presidente Dilma".

Sobre as acusações que o cercam e as cobranças do Planalto, o ministro avisou: "No momento certo que a presidente me chamar, vou conversar com ela. Se eu me sentir confortável em continuar, continuo. Se não sentir, a gente vai discutir esse assunto", sentenciou. / MARCELO PORTELA