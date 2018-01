Na Assembleia, um palco político

Do lado de fora da Alesp, 50 manifestantes da CUT, do PT e da Central de Movimentos Populares faziam eco aos discursos dos petistas e pediam o impeachment de Alckmin.

Até o grupo de 20 ativistas que está acampado desde a noite de segunda-feira em frente à Assembleia desistiu de participar do ato por considerá-lo "partidarizado". A manifestação terminou em confronto com a Tropa de Choque da PM. O embate ocorreu depois que deputados petistas pediram ao presidente da Assembleia, Samuel Moreira (PSDB), a liberação da entrada de 100 manifestantes no plenário. Ele concordou em liberar 50, mas isso não foi aceito pelos ativistas, que tentaram então invadir o local. Duas mulheres e um homem foram feridos por balas de borracha e atendidos no ambulatório da Casa. A bancada do PT vai abrir sindicância para apurar se houve abusos da polícia na ação de ontem.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) passou o dia ontem em seu gabinete no Palácio dos Bandeirantes monitorando as manifestações de rua e os movimentos da bancada do PT na Assembleia Legislativa.

Sua única agenda pública foi uma rápida visita ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas pela amanhã - a assessoria divulgou o evento 30 minutos antes da chegada dele ao local.