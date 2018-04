Mustrangi, do PT, é eleito prefeito de Petrópolis-RJ Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, com 100% das urnas apuradas, o candidato do PT, Paulo Mustrangi, foi eleito prefeito com 65,10% dos votos válidos. O oponente de Mustrangi, Ronaldo Medeiros (PSB), recebeu 34,90% dos votos. Os votos em branco somaram 3,18% do total; os nulos chegaram a 7,07%, e a abstenção somou 18,67%.