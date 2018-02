Multa foi para repor perdas No fim do ano 2000, o governo perdeu uma ação no Supremo Tribunal Federal e foi obrigado a compensar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelas perdas causadas pelos malsucedidos planos Verão, no governo José Sarney, e Collor 1, ambos de combate à inflação. O dinheiro do FGTS pertence ao trabalhador, mas é administrado pelo governo.