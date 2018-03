Mudança valoriza os funcionários, diz direção da Casa Na avaliação da Assembleia Legislativa, a mudança levará à valorização dos servidores. Em nota, por meio da assessoria, a direção da Casa afirma que a decisão de promover a mudança decorreu de negociação salarial com as entidades do funcionalismo da Casa. "Atende a uma das demandas da pauta de reivindicações dos sindicatos e associações. Contribuirá para a valorização dos servidores".