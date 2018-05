Múcio faz campanha para candidatos anti-PT em PE

O ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, pediu voto para seus candidatos a prefeito - adversários do PT - em municípios da zona da mata pernambucana, falando em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O candidato do presidente Lula em São João é o dr. Pedro Barbosa", afirmou o ministro, em comício na cidade do interior de Pernambuco. Pedro Barbosa (PTB) tem vice do DEM e é adversário da coligação "O Trabalho Continua com a Força do Povo" (PR-PTB-PRP-PMDB-DEM). "Quem pode falar do Bolsa-Família, quem pode falar do Fome Zero em São João é dr. Pedro", disse o ministro. A gravação reproduzida no horário eleitoral do rádio do candidato em São João foi enviada ao presidente nacional do PT no dia 24, por e-mail, pelo presidente estadual do partido, Jorge Perez. Ele informou a existência de queixas em um total de seis municípios, nos quais o ministro apóia candidatos com trajetória contra Lula. Segundo Perez, José Múcio "extrapola a condição política de ministro de Lula ao levar uma informação que não é correta". "Ele está constrangendo, prestando um desserviço ao presidente Lula", afirmou. Perez diz não questionar a opção do ministro e seu direito de fazer campanha, mas sim o uso da condição de ministro de Lula para angariar votos para seus candidatos. Já o ministro minimiza a situação. Ele afirmou que houve "mal entendido" em dois municípios, Itambé e Condado, já superados.