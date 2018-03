MST participa do protesto em Minas As manifestações urbanas que estão ocorrendo no Brasil ganharam ontem um colorido rural. Em Belo Horizonte, o Movimento dos Sem Terra (MST) participou pela primeira vez, de forma organizada, dos protestos, com 600 militantes. De acordo com o coordenador do movimento no Estado, Sílvio Netto, o objetivo é destravar o processo de reforma agrária: "Está tudo travado desde que Dilma Rousseff assumiu".