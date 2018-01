MST ocupa outra fazenda no interior de SP

De acordo com Kelli Mafort, da coordenação nacional do MST, a ocupação visa a pressionar para que o processo de resgate das terras públicas da região para a reforma agrária tenha continuidade. Segundo o MST, a Fazenda Dadu faz parte de um antigo projeto de colonização federal, o Núcleo Colonial Monções, e foi ocupada indevidamente.

O advogado dos donos da Dadu, Roberto Vassoler, disse que a área fica fora do perímetro em que foi instalado o Núcleo Monções e está regularizada. Os proprietários registraram a invasão na delegacia local e entraram com pedido de reintegração de posse no Fórum da Comarca de Lençóis Paulista (SP).

Liminar. No fim da tarde, a juíza Ana Lúcia Graça Aiello concedeu liminar determinando a desocupação da propriedade. A juíza autorizou a requisição de força policial para o cumprimento imediato da decisão. Um oficial de Justiça, acompanhado por viaturas da Polícia Militar, notificou as lideranças do movimento no início da noite de ontem.

Em razão do horário, os sem-terra negociaram prazo para deixar a propriedade. A desocupação deve começar hoje.