MST lembra Eldorado dos Carajás e realiza manifestações em 21 Estados

As sedes de 11 superintendências regionais do Incra, invadidas na segunda-feira, continuavam ocupadas. No balanço geral, um total de 43 propriedades foi invadido nesta semana, segundo balanço do próprio MST.

Em Brasília, os invasores do Ministério do Desenvolvimento Agrário decidiram deixar o edifício. O governo federal havia dito na véspera, por intermédio do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, que não receberia representantes do MST e não negociaria a pauta de reivindicações enquanto perdurasse a invasão da sede do ministério.