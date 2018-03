MST invade fazenda da Cutrale pela 4ª vez Cerca de 300 militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram ontem a Fazenda Santo Henrique, em Borebi, centro-oeste paulista. Eles exigem um assentamento agrícola na fazenda, administrada pela Cutrale, indústria de suco de laranja. Um grupo impediu a entrada de pessoas. Segundo a PM, que também não pôde entrar, a invasão foi pacífica e não houve depredações. A Cutrale registrou boletim de ocorrência e deve entrar hoje com ação de reintegração de posse. É a quarta invasão da fazenda desde 2009. Naquele ano, 11 pessoas foram presas. Ficou famosa a cena em que, com um trator, os sem-terra destruíram pés de laranja.