MST invade concessionária de energia Um grupo com 90 assentados do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiu ontem a sede regional da Elektro, concessionária de energia elétrica, para protestar contra o atraso no programa Luz para Todos, do governo federal. Os manifestantes fazem parte do Assentamento Luiz Deivid de Macedo, de Apiaí, município da região.