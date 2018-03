MP recorre à PF para investigar Delta em SP O Ministério Público de São Paulo solicitou ontem à Polícia Federal todos os documentos relativos à Delta Construções incluídos no inquérito da Operação Monte Carlo. A promotoria investiga supostas irregularidades em contrato da Delta com a Prefeitura, no valor de R$ 1,1 bilhão, para varrição de ruas.