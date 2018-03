MP denuncia prefeito de Porto Velho O Ministério Público Estadual de Rondônia apura denúncia segundo a qual o prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (PT), montou uma empresa em sua própria residência para prestar serviços aos consórcios que constroem as hidrelétricas do Rio Madeira. Ele teria alugado equipamentos a empresários que mantêm contratos com os construtores das usinas.