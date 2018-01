Movimento Negro defende eleição de Dilma à presidência Ao encerrar sua apresentação em reunião no Palácio do Planalto hoje com movimentos sociais, a representante do Movimento Negro, Cleide Souza, defendeu a eleição da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência. "Nós acreditamos que esse governo tem cumprido o que veio realizar. Nós acreditamos que ele precisa dar conta de sair 2010 elegendo a nossa sucessora, a nossa candidata Dilma Rousseff à presidência", afirmou. "Nós queremos elegê-la para dar continuidade aos programas que Lula construiu nestes oito anos. Nós do Movimento Negro agradecemos a oportunidade, pedimos desculpa e avisamos que já estamos em campanha", disse Cleide, sob aplausos e gritos da platéia: "Dilma, Dilma, Dilma". A ministra Dilma Rousseff, que participou da solenidade, tentou se mostrar constrangida e apenas trocou risos com os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência). Logo após, Paulo Manoel Silveira, também representante dos trabalhadores, começou sua fala parabenizando "nossa futura presidente Dilma Rousseff".