Movimento contra Gabeira chega à campanha de Paes O movimento contra o candidato do PV à prefeitura do Rio, Fernando Gabeira, antes centrado na distribuição de panfletos anônimos e em manifestações de origem oficialmente desconhecida, chegou abertamente hoje à campanha do concorrente do PMDB, Eduardo Paes. Com a tácita aprovação de Paes, que disse não poder impedir manifestações de aliados, o presidente municipal do PT, Alberes Lima que apóia Paes no segundo turno, fez, durante caminhada na zona oeste, um violento discurso contra Gabeira, acusando-o de preconceito contra o subúrbio. Cabos eleitorais que participavam do ato diziam a eleitores que Gabeira afirmara que os suburbanos são analfabetos, em alusão à declaração do adversário, que, em conversa telefônica ouvida por jornalistas, dissera que a vereadora Lucinha (PSDB) tinha uma visão suburbana e era analfabeta política. "Se uma vereadora ele tratou da forma que tratou, imagina o povo", discursou Lima, no Calçadão de Campo Grande. "Eduardo Paes é o prefeito que respeita a zona oeste, um prefeito sem preconceito. O prefeito tem que gostar da cidade toda. Suburbano merece respeito." Paes disse que "o povo do subúrbio se sentiu ultrajado" com as declarações de Gabeira e que o adversário "colocou de maneira muito clara o que pensa do subúrbio, o que é preconceito". Região de grande interesse de qualquer candidato majoritário, a zona oeste concentra 34,4% do eleitorado do Rio e é formada principalmente por subúrbios onde vivem pessoas de baixa renda. No primeiro turno, Paes teve a maior parte dos votos da região (34,53%) e Gabeira (17,79%) ficou em terceiro lugar, atrás do candidato derrotado do PRB, senador Marcelo Crivella (23,03%). Panfletos O duro discurso anti-Gabeira do ato combina com o repetido por simpatizantes de Paes que têm feito uma campanha informal contra Gabeira nas zonas norte e oeste. Um carro de som percorreu as ruas próximas à Praça 1º de Maio acusando Gabeira de preconceito contra o subúrbio. Moradores contaram que seis pessoas vestidas com camisetas brancas distribuíram panfletos, que dizem que o candidato verde levará todo o lixo da cidade para o projetado aterro de Paciência, na zona oeste, contra o qual Lucinha luta. "Gabeira mostra ao que veio (sic)", diz o panfleto, atribuído à Associação de Moradores do Morro São José da Pedra, de Madureira (zona norte). Os carros de som que fazem propaganda contra Gabeira também foram vistos hoje em Realengo. "Já estamos superando essa situação", declarou. "A gente chegou à conclusão de que essas campanhas são típicas de perdedores, que não alteram o quadro. Mas sabemos que existe uma central, trabalhando na produção desses boatos, e que existem estruturas voltadas para a distribuição desses panfletos." Ele disse que esses episódios têm sido denunciados à Justiça Eleitoral. O candidato anunciou ter entrado em acordo com a parlamentar em relação à proposta do lixão em Paciência - um depósito de lixo ainda em projeto, cuja instalação causa resistências na região. "Somos contra", disse Gabeira. Segundo ele, serão examinadas outras alternativas para lançamento do lixo, como ampliar o depósito de Gericinó, enviar o lixo para Nova Iguaçu e fazer um Plano Diretor para Rejeitos Sólidos que preveja usinas de energia a partir dos dejetos.